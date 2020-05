JBC opent met K’dee eerste winkel volledig afgestemd op kinderen

De eerste K’dee van JBC opende vandaag de deuren in Hasselt. Het gaat om een nieuw winkelconcept van de Belgische keten. Voor het ontwerp werd een beroep gedaan op de kinderen zelf.

JBC vroeg aan dertig kinderen wat ze wel en niet leuk vinden aan winkelen en vertrok van daaruit om K’dee op te richten. Vandaag opende die eerste winkel de deuren in Quartier Bleu in Hasselt.

“Wat vooral naar voren kwam uit de gesprekken met de kinderen, was dat ze hun winkelbeleving als saai ervaren. Ze willen liefst op ontdekking gaan en avonturen beleven. Vandaar dat we met voluit zijn gegaan voor een uniek concept, gericht op de ervaring van de kinderen. We kozen daarom voor veel speelruimte en een fantastische boomhut”, zegt Ann Claes, CEO van JBC.

Naast de traditionele JBC-kindercollectie met onder andere Studio 100-kleding zijn er ook andere kindermerken zoals het Belgische Froy & Dind terug te vinden. Er werd bij de selectie voor het aanbod vooral rekening gehouden met duurzaamheid en het lokale aspect. Er is bovendien een babyafdeling waar ook een ruimte is om de baby rustig te verschonen en te voeden.