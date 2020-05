Oudsbergs parlementslid probeert straatkat uit Peru van euthanasie te redden

De geredde straatkat Lee die studente Selena Ali adopteerde tijdens haar stage in Peru en mee naar België bracht, moet geëuthanaseerd worden. Parlementair Frieda Gijbels (N-VA) volgt het standpunt van FAVV maar zal de bevoegde minister interpelleren over het dossier. “Of mijn interpellatie deze beslissing zal kunnen terug draaien, het valt af te wachten”, zegt Frieda Gijbels. De straatkat zou vandaag geëuthanaseerd worden.

Selena Ali doet haar verhaal in Het Laatste Nieuws: “Wij waren in Cuzco in een kattencafé dat door corona ook moest sluiten. De eigenaars vroegen of wij een katje wilden adopteren. Dan heb ik de lockdown ...