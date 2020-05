Opnieuw forse daling van nieuwe besmettingen in Limburg

Hasselt - Het aantal nieuwe besmettingen is opnieuw fors gedaald in Limburg. Er waren de afgelopen 24 uur 28 nieuwe positieve gevallen, dat is de helft van gisteren. De afgelopen zeven dagen testten gemiddeld 35 Limburgers per dag positief op Covid-19, de week daarvoor waren er dat 43 per dag.

Na een stijging van het aantal nieuwe besmettingen op zaterdag, toen er sprake was van 55 nieuwe positieve gevallen, was er gisteren opnieuw een daling. De afgelopen 24 uur hebben in Limburg 28 mensen positief getest op Covid-19, wat het totale aantal besmettingen in Limburg op 5.721 brengt. Op langere termijn houdt de dalende trend van het aantal nieuwe positieve gevallen in Limburg aan.

De afgelopen zeven dagen kregen in onze provincie 247 mensen te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus, dat zijn er gemiddeld 35 per dag. De week daarvoor testten in totaal 303 Limburgers positief op het virus, oftewel 43 per dag. Over het hele land waren er de afgelopen 24 uur 368 nieuwe besmettingen, wat het totaal op 53.449 brengt.

“De voorbije dagen is de dalende trend van het aantal nieuwe besmettingen in ons land gestopt. Het zevendaagse gemiddelde van het aantal nieuwe besmettingen is gestegen met 3 procent”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Al is daar ook een verklaring voor. We zijn nu meer en breder aan het testen, waardoor er ook meer mensen met lichtere symptomen van Covid-19 in de statistiek worden opgenomen.” In totaal werden gisteren 18.606 mensen getest op het coronavirus.

R-waarde van 0,7

De afgelopen 24 uur zijn er 60 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen. “De trend van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de voorbije zeven dagen gestabiliseerd, al blijven we wel mooi onder de grens van honderd nieuwe opnames”, zegt Steven Van Gucht. In totaal liggen nu 2.222 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 478 op intensieve verblijven. “De trend van het aantal intensieve patiënten is nog dalend en gaat met vijf procent per dag naar beneden”, zegt Van Gucht.

Ook de trend van het aantal overlijdens daalt met vijf procent per dag. De afgelopen 24 uur stierven er 62 mensen met een coronabesmetting. Dat brengt het totale aantal corona-overlijdens op 8.707.

Zondagavond, aan de vooravond van de opening van de winkels, lag het reproductiegetal - dat is het aantal mensen dat door een persoon met Covid-19 wordt besmet - tussen 0,7 en 0,8. “Door de opening van de winkels en een toename van het contact tussen mensen zou het kunnen dat die R-waarde de komende dagen opnieuw gaat stijgen”, zegt Steven Van Gucht. “Belangrijk is wel dat die R-waarde onder 1 blijft, want boven 1 wil zeggen dat de epidemie opnieuw aan kracht wint en het aantal hospitalisaties opnieuw stijgt. Daarom is het heel belangrijk dat mensen bij de minste verdenking van Covid-19 onmiddellijk moeten thuisblijven en zich moeten isoleren.”

Bekijk hier hoeveel besmettingen jouw gemeente telt.