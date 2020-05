Angelina Jolie grijpt Moederdag aan om over haar aan kanker overleden mama te praten

Angelina Jolie, zelf mama van zes kinderen, heeft in een open brief in The New York Times honderduit verteld over haar eigen moeder. Die overleed in 2007 aan eierstokkanker. “Haar dood heeft me fundamenteel veranderd”, schrijft ze.

Moederdag is een feestdag, maar voor mensen die hun moeder hebben verloren ook vaak een confrontatie met de werkelijkheid. Dat geldt ook Angelina Jolie. De ondertussen 44-jarige actrice verloor haar mama Marcheline Bertrand in 2007 op amper 56-jarige leeftijd aan eierstokkanker. Op de website van The New York Times werd zondag een open brief gepubliceerd van Jolie waarin ze haar moeder en vele anderen herdenkt, zeker nu tijdens de coronacrisis.

“Ik verloor mijn moeder toen ik in de dertig was”, schrijft ze. “Wanneer ik daar nu op terugkijk, zie ik hoe fundamenteel die periode me heeft veranderd. Haar dood was niet plots, maar het veroorzaakte een verschuiving in mij. De liefde, warmte en zachte omhelzing van je moeder verliezen, is net alsof iemand het dekentje dat je beschermt van je wegtrekt.”

Jolie kijkt in het stuk terug op het leven van haar moeder, die ook een actrice was. “Ze was een vrouw die de hele nacht danste en dol was op rock-’n-roll. Ze was een vrouw die liefhad, ook al ging dat bij haar gepaard met verlies, en nooit haar elegantie en glimlach verloor”, klinkt het.

Bedrog

Met dat verlies verwijst Jolie naar het bedrog van haar vader en acteur Jon Voight (81). “Toen bleek dat mijn vader een affaire had, veranderde dat haar leven. Het zette haar droom van een gezinnetje op losse schroeven. Maar ze was en bleef een goede moeder.” De actrice had lang een moeilijke relatie met haar vader, maar de twee zouden het de laatste jaren weer beter met elkaar kunnen vinden. “Het leven heeft vele wendingen genomen. Ik heb mijn eigen verlies geleden en zag mijn leven een andere richting inslaan. En het deed meer pijn dan ik had verwacht”, besluit ze.