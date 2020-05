De dalende trend van het aantal besmettingen in ons land is voorlopig gestopt, maar dat komt volgens viroloog Steven Van Gucht door een nieuwe teststrategie. Er zijn 62 nieuwe doden te betreuren, maar daar blijven de cijfers wel dalen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Er werden de afgelopen 24 uur 368 nieuwe covid-19-patiënten gerapporteerd. Daarvan wonen er 199 in Vlaanderen, 131 in Wallonië en 36 in Brussel ...