Je kunt zelf de ster worden van de nieuwe lingeriecampagne van Rihanna

Rihanna is op zoek naar jou, tenminste als je een beetje van jezelf durft bloot te geven. Voor de nieuwste campagne van haar lingerielabel Savage x Fenty is ze namelijk op zoek naar ‘gewone’ modellen.

De coronacrisis dwingt heel wat merken om wat creatiever om te gaan met campagnes. Zo zijn de modellen die van thuis uit poseren voor een bepaald label momenteel een dingetje en Rihanna springt mee op die kar. Zij liet haar modellen zelf foto’s nemen en liet die vervolgens bewerken door collagekunstenaar Rafatoon.

Wat deze collectie extra speciaal maakt, is dat ook de fans dit keer als model aan de slag kunnen gaan. Van nu tot juli kun je via sociale media meedoen aan de wedstrijd om zelf ook in de campagne opgenomen te worden met een van jouw foto’s in lingerie van Savage x Fenty. De uitverkorenen zullen dan vervolgens deze zomer via FaceTime gefotografeerd worden.