Harry en Meghan gaan voor de personal assistant van de Beckhams

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben naar verluidt hun oog laten vallen op de voormalige assistent van de Beckhams. Volgens de Britse krant The Sun gaat Rebecca Mostow het gezin helpen hun nieuwe leven in Los Angeles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Rebecca Mostow werkte met Victoria en David Beckham toen de oud-voetballer in 2007 een contract tekende bij LA Galaxy. Een insider van het koningshuis vertelt: “Rebecca is uiterst discreet, ijverig, professioneel en staat al decennialang beroemdheden bij. Ze is precies wat Harry en Meghan zochten en werd door velen aanbevolen.”

Haar cv liegt er in ieder geval niet om. Want naast haar werk voor de Beckhams – die al jarenlang bevriend zijn met Harry en Meghan – was Mostow eerder al in dienst bij onder anderen Prince en Seal. “Rebecca behoort tot de besten”, voegt de bron eraan toe. “Maar dat kan ook niet anders als je met iemand Prince hebt gewerkt.”

Harry en Meghan besloten onlangs hun leven in Canada achter zich te laten om verder te gaan in Los Angeles. Het stel verhuisde samen met zoontje Archie naar Los Angeles, waar ze hun intrek hebben genomen in een villa bij Beverly Hills.