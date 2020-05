Vandaag mogen de winkels opnieuw de deuren openen, al gaat dat gepaard met draconische voorzorgsmaatregelen. Zo staan er al heel wat klanten van Actionwinkels in Limburg in lange wachtrijen aan te schuiven om op een veilige manier binnen te kunnen winkelen.

Lange file bij Action in Stalenstraat, Genk

Wie zijn aankopen in de Action in de Stalenstraat wil opstarten zal behoorlijk wat geduld moeten opbrengen. Daar loopt de wachtrij over de volledige parking ...