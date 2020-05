Nederlands bedrijf werkt aan chip die razendsnel corona kan detecteren

Binnen een minuut weten of iemand het coronavirus heeft. Dat belooft het jonge Amsterdamse bedrijf Spektrax. Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van een scanner en een chip, die het virus vrijwel meteen moeten kunnen detecteren in een beetje slijmvlies. Oprichters Eva Rennen en Johan Pieter Verwey hopen over een paar weken een betrouwbare testmethode klaar te hebben, die ze in de komende maanden op de markt kunnen brengen.