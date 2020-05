Sinds de invoering in 1975 is de wegcode al 108 keer gewijzigd, waarvan 42 keer de laatste 10 jaar. “Hoewel iedereen verondersteld wordt de regels te kennen, is het niet altijd makkelijk om op de hoogte te zijn van al die wijzigingen”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias.