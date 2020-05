Er komt ‘roadmap’ voor toerisme, maar wat zijn de huidige regels in vakantielanden?

Woensdag zijn alle ogen gericht op de Europese Commissie. Tenzij er alsnog een kink in de kabel komt, presenteert ze een ‘roadmap’ voor het toerisme. Niks te vroeg, klinkt het in de sector, want de huidige kakofonie waarbij elk land zijn eigen beslissingen neemt, maakt een vakantie plannen zo goed als onmogelijk. Dat lidstaten de bewegingsvrijheid van hun onderdanen beperken in het belang van de volksgezondheid staat niet ter discussie, maar de Commissie wil wel dat de maatregelen “proportioneel en niet-discriminerend zijn”. Dit zijn de huidige regels in de belangrijkste vakantielanden.