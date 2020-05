Amnesty: “Nog steeds oorlogsmisdaden in noordwesten van Syrië”

In het noordwesten van Syrië vinden nog steeds oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid plaats. Dat meldt Amnesty International in een nieuw rapport. De mensenrechtenorganisatie dringt er bij de VN-Veiligheidsraad op aan de cruciale aanvoer van hulpgoederen naar burgers in het noordwesten van Syrië niet op te geven.

In het rapport, Nowhere is safe for us: Unlawful attacks and mass displacement in north-west Syria, beschrijft Amnesty International 18 gevallen, waarvan de meeste dateren van januari en februari 2020 ...