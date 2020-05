Burgemeester Alken naar zijn mama: “Hier is een volledige generatie weggeveegd”

Alken -

“Mijn moeder zei in het begin van de maatregelen altijd Doe niet onnozel en kom binnen. Ze geloofde niet in dat virus. Tot ze in de krant foto’s zag van mensen die ze goed kende. Tussen de rouwberichten.” Marc Penxten (59), burgemeester van het zwaargetroffen Alken, trok zondagnamiddag voorzichtig naar zijn moeder.