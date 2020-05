In de loop van de ochtend bereikt een zwakke regenzone het zuiden van Limburg. Dit gebied zal slenterend opschuiven naar het noorden, en uiteindelijk zal er voor het noorden van de provincie nog nauwelijks iets van overblijven.

De onweershaarden hebben Limburg gisteren uiteindelijk niet weten te bereiken. Er is regionaal wél noodweer geweest in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, maar Limburg bleef dus gespaard. In Waasmunster (Oost ...