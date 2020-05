Geen Eurovisiesongfestival op 16 mei voor miljoenen fans, maar ook niet voor Peter Van de Veire (48). “Ik zal het Songfestival missen, maar aan zo’n evenement zitten ook mindere kantjes die ik graag aan me voorbij laat gaan.” Ziehier Van de Veires Eurovisiesongfestival in plus en min.