Bondscoach Rik Verbrugghe verloor vijf kilo door coronavirus

Normaal hadden Remco Evenepoel en Victor Campenaerts afgelopen weekend een gooi gedaan naar de roze trui in de proloog van de Ronde van Italië. Covid-19 besliste daar anders over, dus blijft Rik Verbrugghe (45) de laatste Belg in de roze trui. In totaal won hij drie ritten in de Giro, maar een belangrijkere overwinning boekte hij vorig maand. De bondscoach versus corona: 1-0. “Acht dagen was ik heel ziek. Mijn smaak en eetlust waren helemaal weg. Alles smaakte naar aluminiumfolie, behalve verse aardbeien.”