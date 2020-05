Het Ierse Ryanair is een prima maatschappij als u alleen maar goedkoop wilt vliegen, en als alles goed gaat. In coronatijden laat de lowcost airline zich van zijn slechte kant zien: ze biedt vouchers, doet schimmig over de wettelijk verplichte terugbetaling of mogelijkheid tot omboeking, en is vooral ook incommunicado.