Danslerares toont een sterk staaltje balanceren op alledaagse voorwerpen

De 33-jarige danslerares Jade White zette een camera op om zichzelf te filmen terwijl ze balanceerde op verschillende items, waaronder flessen, kartonnen dozen, toiletpapier, een pot en pan, kussens en dekens, een PVC-pijp en een winkelwagentje terwijl ze haar keuken probeerde te bereiken in haar appartement in Chicago.

Jade zei: “Ik werk sowieso heel graag met huishoudelijke en gevonden voorwerpen in mijn artistieke praktijk, dus het was logisch om ze voor deze uitdaging te gebruiken.” “Ik heb geprobeerd een aantal items te kiezen die me aanzetten mijn lichaam elke keer op een compleet andere manier te gebruiken.”