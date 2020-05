KV Oostende heeft licentie beet: “We hebben het wereldrecord ‘kapitaalsverhoging afronden’ gevestigd”

Het was nog een heel weekend nagelbijten, maar uiteindelijk gaf het BAS ook KV Oostende positief nieuws. De proflicentie voor volgend seizoen is binnen. Na maanden zwoegen om de overname door Pacific Media Group te regelen, is KVO met alles in orde. De zestien eersteklassers hebben nu allemaal een licentie. Nu nog een Competitieformule. Bij Oostende kan men nu beginnen te bouwen aan een nieuwe ploeg. Er zijn maar liefst 18 spelers einde contract.

KV Oostende kreeg wegens het uitblijven van een overnamedeal geen licentie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De licentieaanvraag was gebaseerd op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door de Amerikaanse investeerder Pacific Media Group zou worden doorgevoerd. In afwachting van witte rook tekende de club van voorzitter Dierckens alvast beroep aan bij het BAS.

Vorige week rondde KVO de overnamedeal helemaal af, waardoor de financiële injectie wel kon gebeuren. In een videoconferentie probeerden Dierckens, enkele bestuursleden en de advocaten van de club met hun dossier ook licentiemanager Nils Van Brantegem en de drie zetelende arbiters van het BAS daarvan te overtuigen. Na een zitting van ruim drie uur was er echter nog geen witte rook. De bankgaranties voor de kapitaalsverhoging ontbraken. KVO kreeg uitstel tot vrijdag, en legde op een -korte- extra zitting de stukken neer die de bankgaranties voor de kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro aantoonden.

“Huzarenstukje”

Op de website van KV Oostende wordt van een “huzarenstukje” gesproken. Financieel Adviseur Thorsten Theys: “Het werd een race tegen de klok, want waar je normaal zeker een dikke week voor nodig hebt, rondden wij nu af op drie dagen tijd. Ik durf te zeggen dat we het ‘wereldrecord kapitaalsverhoging afronden’ gevestigd hebben. Uiteindelijk was alles praktisch geregeld op vrijdagvoormiddag, een zestal uren vóór we een tweede keer voor het BAS moesten verschijnen. Die tweede zitting duurde nog géén 20 minuten en er waren ook geen bijkomende vragen meer. Toen wisten we eigenlijk al dat het niet meer fout kon lopen, maar je bent toch pas helemaal zeker als het verlossende bericht komt. Het hele dossier heeft bloed, zweet en tranen gekost aan allen die hieraan meewerkten, maar het resultaat mag gezien zijn.”

De drie eersteklassers die in eerste zit geen proflicentie kregen, KV Oostende, Standard en Moeskroen keerden voor het BAS allemaal het tij. Of Waasland-Beveren, na 29 speeldagen de rode lantaarn in 1A, nu degradeert, is evenwel onduidelijk. Dat hangt af van de beslissingen van de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdag, over onder meer een competitiestop en het competitieformat.