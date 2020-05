De welpjes van Noëlla en August zijn geboren. Dat liet minister van omgeving Zuhal Demir zondag via twitter weten. Het is aan de hand van beelden van Noëlla dat de wolvenspecialisten het nieuws te weten kwamen.

‘Wolf + wolf = ?’, liet de Vlaams minister zondagnamiddag via twitter weten. Dit is ook de enige officiële communicatie die over de geboorte van de welpen wordt gedaan. “Waar, wanneer of ze gezien zijn ...