Limburgse ziekenhuizen melden één corona-overlijden

Hasselt - In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk werd zondag één corona-overlijden gemeld. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder waren geen nieuwe overlijdens. Van de overige drie Limburgse ziekenhuizen bereikten ons geen cijfers.

In het ZOL werd net zoals zaterdag één overlijden gemeld. In het Sint-Franciscusziekenhuis stierf voor de vijfde dag op rij niemand aan Covid-19. In het Jessa Ziekenhuis blijft het sterftecijfer al drie dagen ongewijzigd. Ook in het Ziekenhuis Maas en Kempen was zondag geen corona-overlijden. Een dag eerder viel daar nog één sterfgeval te betreuren.

Het is bekend dat niet alle ziekenhuizen tijdens het weekend een update van de coronacijfers kunnen geven. Toch stemmen de - onvolledige - cijfers hoopvol. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de afgelopen 24 uur opnieuw gestegen is tot 55, lijkt de dalende trend van het aantal opgenomen Covid-patiënten zich in de vier rapporterende ziekenhuizen alvast voort te zetten. Zaterdag telden ZOL, Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Maas en Kempen en het Sint-Franciscusziekenhuis samen nog 120 opgenomen patiënten, een dag later zijn dat er nog 116. Daarvan liggen er 30 op intensieve zorgen, evenveel als zaterdag.