De hele wereld is dol op speelse beer die verfrissende duik neemt in bad Video: Oregon Zoo

Een verfrissende duik in bad? Dat is niet enkel voor ons erg aanlokkelijk bij deze warmere temperaturen. Ook Takoda, een zwarte beer die verblijft in Oregon Zoo, kan er met volle teugen van genieten. Zo bewijst een filmpje van de dierentuin dat sinds deze week viraal gaat op sociale media.

Een klein bad gevuld met water en een houten speeltje, meer had Takoda niet nodig om zich kostelijk te amuseren. De beelden laten zien hoe de tienjarige zwarte beer in het water spettert. “Het begint stilaan warm te worden, en Takoda houdt er nu eenmaal van om in bad te spelen”, klinkt het bij Amy Cutting, een verzorgster van Oregon Zoo.

De plezierige video dient momenteel ook als zoethouder voor de bezoekers. Voorlopig is de dierentuin immers gesloten vanwege de coronamaatregelen in de Verenigde Staten.