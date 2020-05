Eerste nieuwe besmetting in Chinese stad Wuhan sinds een maand

In de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus uitbrak, is een nieuwe besmetting met Covid-19 vastgesteld. Het is het eerste geval in meer dan een maand tijd.

De Chinese onderminister voor Gezondheid, Li Ben gaf zaterdag toe dat de coronacrisis lacunes in de Chinese gezondheidszorg heeft blootgelegd. “De epidemie heeft duidelijk gemaakt dat China nog lacunes heeft in de preventiesystemen, in de controle van grote epidemieën en in zijn volksgezondheidssysteem”, aldus Li.

In totaal maakte het virus meer dan 4.600 doden in China. In de miljoenenstad Wuhan dook het virus eind 2019 voor het eerst op.