Lummen -

Op 12 en 13 mei sneuvelden 36 Belgische soldaten in Lummen, 1 in Linkhout en in een boerderij van Goeslaer wordt de 55-jarige Amelie Weyens door een Duits soldaat doodgeschoten. Op de begraafplaats van Lummen speelde Peter Grommen het Te Velde en The Last Post, de Belgische vlag werd gehesen en burgemeester Luc Wouters legde een bloemstuk neer aan de graven van vier gesneuvelde Belgische soldaten en de Lummense oud-strijders.