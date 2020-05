NBA bereidt zich voor op wedstrijden zonder publiek in seizoen 2020-21 en een omzetdaling van 40%

De NBA ligt omwille van het corona-virus nu twee maanden (11 maart) stil. NBA-commissaris Adam Silver is in volle onderhandeling met de clubs en Player Association om enerzijds het huidige seizoen op één locatie af te werken en anderzijds om volgend seizoen (voorlopig zonder publiek) aan te vatten.

Tijdens een telefonische vergadering met de NBA Player Association, onder wie Chris Paul, bereidde NBA-commissaris Adam Silver spelers voor op de mogelijkheid van het spelen van wedstrijden zonder fans in het komende seizoen 2020-2021 (start begin november), wat de competitie naar verwachting 40 procent van haar inkomsten zou kosten. Silver gaf ook toe dat de NBA “nu niet kon starten, zelfs als we dat wilden. We zullen een manier moeten vinden om hier doorheen te komen”, vertelde Silver aan de spelersvakbond. “Dit zou de grootste uitdaging van ons hele leven kunnen worden. Totdat er een vaccin of een magische cocktail is die voorkomt dat mensen aan dit virus sterven, gaan we er collectief mee aan de slag.”

15.000 tests nodig om seizoen af te werken

Silver zei ook dat als ze het seizoen 19-20 hervatten, het logisch is om dat te doen op een of twee locaties, waaronder Orlando (Disney World) en Las Vegas. Tijdens zijn conference call heeft NBA-commissaris Adam Silver tevens het vertrouwen uitgesproken dat er in de Verenigde Staten voldoende massatests beschikbaar zullen zijn zodat de NBA er zeker van kan zijn dat ze een groot aantal tests zullen gebruiken. “We doen geen tests van behoeftige mensen”, zei hij. De NBA schat dat het ongeveer 15.000 tests nodig heeft om het seizoen 19-20 te hervatten en te voltooien. Inmiddels hebben sommige NBA-clubs de deuren van hun trainingscomplex opnieuw geopend. Volgens Silver zal de competitie pas weer starten drie weken nadat alle teams de collectieve trainingen hebben hervat.