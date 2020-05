Lommel -

Zondagvoormiddag heeft in Lutlommel een brand gewoed in een tuinhuis achter een huis in de Koperslagersweg. Het vuur sloeg over naar de aanpalende houtopslagplaats. Ook bereikten de vlammen het dak van de garage bij de buren die zelf met een tuinslang de eerste bluswerken uitvoerden. De brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg kon de garage vrijwaren. Het tuinhuisje waar de brand begon, is volledig uitgebrand