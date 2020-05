Honderden demonstranten zijn zondag de straat opgegaan in Hongkong om te demonstreren tegen de regering van Carrie Lam. De actievoerders kwamen samen in overdekte winkelcentra en scandeerden anti-regeringsleuzen.

De politie greep niet hard in, maar voorkwam wel dat de groepen samen konden komen in de wijk Kowloon. In een winkelcentrum zou de politie hebben geschoten met rubberkogels om een groep demonstranten ...