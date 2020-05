Maggie De Block: “Krijgen ons normale leven misschien nooit meer terug”

Na acht weken lockdown en daags voordat de winkels opnieuw opengaan, dromen veel mensen van het normale leven, “maar we moeten beseffen dat we dat normale leven misschien nooit meer zullen hebben”. Daarvoor heeft minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) zondag gewaarschuwd in De Zevende Dag.