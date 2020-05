Steven Van Gucht: “Overvolle parken? Ik heb meer schrik van de contacten thuis”

Steven Van Gucht is in tegenstelling tot zijn collega Marc Van Ranst niet zo verontrust over de overvolle parken en straten die zaterdag te zien waren. “Mensen lopen buiten en houden toch nog altijd afstand”, zo verklaarde hij zondag in ‘De zevende dag’. “Ik heb meer schrik van de privécontacten thuis, waar mensen elkaar kennen en vertrouwen.”