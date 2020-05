Volg hier vanaf 13 uur de digitale wijnroute van JCI Hasselt

Op Moederdag trotseren heel wat leden van JCI Hasselt en liefhebbers van Limburgse wijnen de regenvlagen door, in hun kot, deel te nemen aan een digitale wijnroute. Daarvoor hebben ze topwijnen in huis gehaald en krijgen ze, online, een hele namiddag uitleg van specialisten Geurt van Rennes en Peter Colemont in huis.