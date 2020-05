Aantal nieuwe besmettingen in Limburg stijgt weer

Hasselt - De afgelopen 24 uur hebben 55 Limburgers positief getest op het coronavirus. Dat is een stijging ten opzichte van gisteren, toen er 34 besmettingen in onze provincie gemeld werden.

Het is voor het eerst sinds 30 april dat er meer dan vijftig nieuwe besmettingen zijn in Limburg. Dat het aantal toeneemt, is op zich niet nieuw. Al sinds begin mei fluctueert het aantal nieuwe besmettingen steeds tussen twintig en vijftig per dag. Het totaal aantal bevestigde gevallen in onze provincie komt nu op 5.693 te liggen. 66 op de 10.000 Limburgers hebben intussen al positief getest op het virus.

In België werden de afgelopen 24 uur 75 corona-overlijdens gemeld, één minder dan gisteren. 36 van hen stierven in het ziekenhuis, 38 in de woon-zorgcentra. Het totale aantal overlijdens in ons land komt daarmee op 8.656 te liggen. Er werden 83 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er zeven meer dan gisteren, maar het aantal blijft wel onder de symbolische grens van honderd.

Op dit moment zijn er 2.222 ziekenhuisbedden ingenomen door Covid-patiënten, een daling van 159 ten opzichte van een dag eerder. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen nam verder af tot 476 (-26). De afgelopen 24 uur testten 485 Belgen positief op het virus. Dat brengt het totaal voor ons land op 53.081 bevestigde coronabesmettingen.