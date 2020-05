Voor het eerst sinds eind maart minder dan 500 patiënten op intensieve zorg

Er zijn in de afgelopen 24 uur 75 mensen bezweken aan het coronavirus in ons land. Daarvan overleden 48 mensen in Vlaanderen, 19 in Wallonië en 8 in Brussel. Van die 75 overleden 36 personen in het ziekenhuis en 38 in een woonzorgcentrum. In totaal zijn er al 8.656 mensen overleden aan het coronavirus.