Club Brugge heeft Pro League-voorzitter Peter Croonen gevraagd op de Algemene Vergadering van volgende week vrijdag een stemming te houden om komend seizoen met achttien clubs af te werken. Waasland-Beveren, de rode lantaarn van het huidige seizoen, en Beerschot en OH Leuven, de twee clubs die nog kans maakten op promotie, zouden op die manier allemaal in 1A mogen uitkomen. In dat scenario zouden er geen play-offs gespeeld worden.