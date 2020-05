Maandag zullen tweedeverblijvers een brief sturen gericht aan de leden van de Nationale Veiligheidsraad en de GEES over het feit dat niet ze niet tevreden zijn dat ze pas ten vroegste op 8 juni opnieuw naar de kust mogen. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen.

In een nieuwe Facebookgroep ‘Tweedeverblijvers Kust en daarbuiten’, dat aanvankelijk bedoeld is om tweedeverblijvers te verenigen, doen leden hun beklag over het feit de Nationale Veiligheidsraad besloten ...