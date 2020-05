Zondag zijn er stevige regen- en onweersbuien mogelijk in het centrum en het zuidoosten van het land. De onweders kunnen lokaal zorgen voor zeer veel neerslag op korte tijd. Het KMI kondigt code geel af voor heel Wallonië en Vlaams-Brabant.

