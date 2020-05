Kandidaat-voorzitter Open VLD: “Het trage onderwijs brengt exit in gevaar”

Niet enkel het eerste, tweede en zesde leerjaar zouden moeten kunnen heropstarten. Dat zegt Egbert Lachaert, kandidaat-voorzitter van Open Vld in De Zondag. Volgens Lachaert moet de heropstart sneller gaan om zo problemen te vermijden.

“Het exit-plan is goed. Ik zie één pijnpunt, en dat is de traagheid van het onderwijs. Dat is de grote zwakte. Dat brengt volgens mij zelfs het hele exit-plan in gevaar. Veel ouders gaan de komende weken in de problemen komen. Ze moeten naar hun werk, maar ze hebben geen opvang”, zegt Egbert Lachaert in De Zondag.

Volgens de kandidaat-voorzitter moet de onderwijsdeal bijgestuurd worden, omdat het komende weken anders te moeilijk zal worden om opvang te voorzien voor kinderen. Lachaert is ook niet te spreken over het feit dat nu ook lokale besturen moeten inspringen om opvang te voorzien voor kinderen die niet naar school kunnen. “Dat is de verantwoordelijkheid afschuiven op anderen”, aldus Lachaert.

Openen kleuter en lager onderwijs

Daarom stelt hij voor om de heropstart niet enkel te beperkten tot het eerste, tweede en zesde leerjaar. Maar om alle kleuterscholen en lagere scholen te heropenen. Lachaert stelt voor om te starten met halve klassen en met halve dagen. Hij maakt zich ook zorgen voor de leerachterstand bij kinderen: “We moeten ons daar geen illusies over maken: dat zal zo zijn. Ik heb ook een zoon van tien. Die zit nu al twee maanden thuis. Dat is niet goed voor een kind.”