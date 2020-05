Tweede coronagolf volgens experts onvermijdelijk, maar nieuwe lockdown voor De Wever geen optie: “Quarantaine is normaal voor zieken”

De coronacrisis schudt heel het land door elkaar, maar het gevaar is nog niet geweken. Er komt zo goed als zeker een tweede golf, waarschuwen experts. Met wat we nu hebben geleerd, kan die binnen de perken worden gehouden. Maar volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zou die wel eens erger kunnen worden indien we ons met zijn allen niet aan de bestaande regels houden. Van een nieuwe lockdown in het najaar wil politiek én economie echter niet weten. “Anders zou het wel eens de crisis der crisissen kunnen worden”, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag tijdens het grote coronadebat.