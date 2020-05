Op veel plekken te druk en mensen scholen nu al samen, viroloog Van Ranst reageert: “Dit is niet hoopgevend, ik hoop dat dit uitzonderingen zijn”

Heel wat mensen hebben vandaag al - en niet morgen, wanneer de versoepeling ingaat - afgesproken met familie of vrienden. Op veel plekken in het land was het dan ook te druk. De politie heeft verschillende overtreders geverbaliseerd omdat ze het samenscholingsverbod negeerden. Viroloog Marc Van Ranst is stellig: “Dit is niet hoopgevend”, reageert hij aan VTM Nieuws. “Enkel de burgers kunnen vermijden dat die curve opnieuw de hoogte ingaat.”