Door lockdown waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie voor een toename in huiselijk geweld. In België kunnen slachtoffers in een apotheek het codewoord ‘een masker-19’ gebruiken zodat de apotheker de CAW-hulpverlening kan contacteren via het gratis nummer 1712. In het Verenigd Koninkrijk kan dat ook door te bellen naar de hulpdiensten en een code te gebruiken. Een Britse tiener die zich vrijwillig inzet voor de lokale politie toont samen met een agent hoe dat kan in een video op TikTok.