Rock-’n-rollpionier Little Richard op 87-jarige leeftijd overleden

Little Richard op foto in 1998 Foto: EPA

Little Richard, in de jaren 50 een van de pioniers van de rock-’n-roll, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de zoon van de muzikant, Danny Penniman, zaterdag aan het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone laten weten. De oorzaak van zijn dood is nog onbekend.

Little Richard liet het eerst van zich horen met ‘Tutti Frutti’, in 1956. Dat nummer werd zijn grootste hit. In de drie jaar daarop volgde een reeks hits, onder meer ‘Long Tall Sally’, ‘Rip It Up’, ‘Lucille’ en ‘Good Golly Miss Molly’.

Er volgden geen grote hits meer na het einde van de jaren 50, maar zijn invloed bleef nog jaren doorwerken. Onder meer The Beatles gaven meermaals aan sterk beïnvloed te zijn door de Amerikaan.

Behalve The Beatles coverden ook The Kinks, Creedence Clearwater Revival en Elvis Costello nummers van Little Richard.