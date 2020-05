Politie Maasland heeft meerdere jongeren een corona-pv gegeven omdat ze samentroepten. Alle jongeren probeerden nog te ontkomen te voet of op de fiets, maar worden na achtervolging gesnapt.

In Gasthuisveld in Maaseik waren vrijdagavond rond 19.30 uur een tiental jongeren aan het voetballen. Bij aankomst van de politie gingen de jongeren lopen. De ploeg ging een aantal minuten later terug ...