Juventus-verdediger Giorgio Chiellini rekent af met ex-ploegmaats: “Mario Balotelli was respectloos, maar Felipe Melo was pas echt een rotte appel”

Giorgio Chiellini heeft Mario Balotelli en Felipe Melo, twee voormalige ploegmaats van de Juventus-verdediger, meedogenloos met de grond gelijkgemaakt. In de Italiaanse pers noemt hij de eerste “respectloos” en de tweede “een rotte appel”.

Een ware afrekening is het. Chiellini neemt in het kader van zijn biografie ‘Io, Giorgio’ geen blad voor de mond over twee ploegmaats die hem “zwaar teleurstelden”. De eerste is Mario Balotelli, waarmee hij samen voor de Italiaanse nationale ploeg speelde. “Een negatief persoon zonder respect voor de groep”, klinkt het onomwonden bij de verdediger tegenover La Repubblica. “In de match in de Confederations Cup 2013 tegen Brazilië (die Italië met 4-2 verloor, nvdr) kwam hij werkelijk nergens helpen. Hij verdiende echt een klap.”

“Maar er is iemand die ik erger vind. Felipe Melo, de ergste van de ergste”, aldus Chiellini over de man met wie hij tussen 2009 en 2011 bij Juventus speelde. “Ik kan niet om met mensen die geen respect hebben, die altijd willen dwarsliggen. Met hem in de buurt leek een gevecht altijd wel om de hoek te schuilen. Ik heb het bestuur dat ook verteld: hij is een rotte appel.”

Laatstgenoemde heeft niet te lang gewacht met reageren. “Ik zou wel eens graag willen weten waar Chiellini het precies over heeft”, klinkt het verontwaardigd bij La Gazzetta dello Sport. “Toen ik in Turijn zat, heb ik altijd respect getoond voor iedereen. Maar nu heb ik geen respect meer voor hem. Hij is een lafaard. Het is makkelijk om vuile dingen te zeggen over iemand in een boek. Misschien is hij nog boos op mij omdat ik vertrokken ben naar Galatasaray en we met die ploeg Juventus uit de Champions League gewipt hebben?”