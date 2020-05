Limburgse ziekenhuizen melden twee corona-overlijdens

Hasselt - Zowel in het Ziekenhuis Maas en Kempen als in het ZOL werd zaterdag één corona-overlijden gemeld. In het Jessa Ziekenhuis en het Sint-Franciscusziekenhuis zijn geen nieuwe overlijdens. Van de overige Limburgse ziekenhuizen bereikten ons geen cijfers. Dat brengt het totaal in onze provincie op minstens 382 overlijdens.

Het totaal aantal corona-overlijdens in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik komt daarmee op 25 te liggen. Het ZOL in Genk telt er in totaal 63. In het Hasseltse Jessa Ziekenhuis blijft de dodentol 89. Daar viel de afgelopen tien dagen één corona-overlijden te betreuren. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder stierf voor de vierde dag op rij niemand aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal overlijdens blijft daar 60. Dat brengt het totaal aantal corona-overlijdens in onze provincie op minstens 382. Van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden, het AZ Vesalius in Tongeren en het Mariaziekenhuis in Pelt bereikten ons zaterdag geen cijfers.

Wat het aantal ziekenhuisopnames betreft, lijkt de dalende trend zich voort te zetten. In de vier rapporterende ziekenhuizen liggen samen nog 120 coronapatiënten. Dat zijn er 12 minder dan de dag voordien. Van die patiënten liggen er 30 op intensieve zorgen, drie minder dan gisteren. 17 Limburgers mochten er het ziekenhuis verlaten.