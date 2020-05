Minister Zuhal Demir licht toerismeplan voor de zomer toe: “Vlaanderen herontdekken”

Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme (N-VA) heeft zaterdag meer uitleg gegeven over haar toerismeplan voor de zomer, voor als we niet naar het buitenland zouden mogen. “Ik wil dat de mensen Vlaanderen herontdekken”, verklaarde ze aan VTM Nieuws.

“We kunnen twee dingen doen: treuren dat we niet naar het buitenland kunnen, of we kunnen ons eigen Vlaanderen opnieuw ontdekken. Ik geloof in het tweede. Vlaanderen heeft veel troeven: kust, kunst, bierbrouwerijen.” Het doel van Demir is om de toeristen in de zomer over Vlaanderen te gaan “spreiden”.

De minister wil toeristen suggesties geven met een “Ontdek Vlaanderen”-platform en een “druktebarometer” moet tonen welke bestemmingen je maar beter zal mijden wegens te druk. “Als het druk is aan de kust kunnen mensen bijvoorbeeld naar de provincie Limburg gaan of een citytrip boeken. We willen veiligheid combineren met een zomers gevoel. De sector is zeker goed voorbereid. We gaan alles op alles zetten zodat alles veilig kan verlopen en zodat er ook genoeg capaciteit is op campings, in B&B’s en dies meer. Er zullen veel opties zijn”, aldus Demir.

Tot nu toe omvat het plan alleen binnenlandse toeristen. Een regeling voor buitenlanders is er nog niet. “Daarvoor is eerst Europees overleg nodig”, aldus Demir.

Tweedeverblijvers

Een aantal ziekenhuizen aan de kust zijn ongerust dat ze de capaciteit niet aankunnen als het toerisme in Vlaanderen na de coronacrisis opnieuw op gang komt. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir begrijpt die ongerustheid. “We hebben een debat gehad met de kustburgemeesters”, zei Demir. “Het is ook dubbel: eerst mogen de tweedeverblijvers niet komen, nu moeten zo snel mogelijk komen. Maar ik als minister van Toerisme beslis daar niet over. Dit gaat over volksgezondheid.”

Volgens de minister van Toerisme is er maandag opnieuw overleg met de kustburgemeesters en de provinciegouverneur om te bekijken of ze tot een gezamenlijk voorstel kunnen komen voor dagjestoeristen en de tweedeverblijvers. “Ik heb ook begrip voor het argument om toeristen in fasen te laten komen. Volksgezondheid is belangrijk en het is belangrijk dat de ziekenhuizen de capaciteit aankunnen”, aldus Demir.