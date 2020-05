Slechts 34 nieuwe besmettingen in Limburg

Hasselt - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Limburg daalt opnieuw. De afgelopen 24 uur hebben 34 mensen in onze provincie positief getest op het virus. Dat zijn er 13 minder dan gisteren.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen in Limburg komt daarmee op 5.638 te liggen. Het aantal nieuwe besmettingen blijft zo al sinds 1 mei schommelen tussen twintig en vijftig per dag. Onze provincie blijft wel het zwaarst getroffen. 65 op de 10.000 Limburgers kregen al met een positief testresultaat te maken.

In België overleden de afgelopen 24 uur 76 mensen aan het coronavirus, waarvan 37 in de ziekenhuizen en 39 in de woon-zorgcentra. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 8.581. In de ziekenhuizen vonden 76 nieuwe opnames plaats. 210 patiënten werden ontslagen. Zowel het aantal overlijdens als de opnames duiken dus opnieuw onder de symbolische grens van honderd.

Symbolische grens

Momenteel zijn er 2.381 ziekenhuisbedden ingenomen, een daling van 174. Daarvan liggen 502 patiënten op intensieve zorgen. Dat zijn er zes minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur testten ook 585 Belgen positief op het coronavirus. Dat brengt het totaal aantal geregistreerde besmettingen in ons land op 52.596.