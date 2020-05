76 nieuwe overlijdens in de afgelopen 24 uur, evenveel ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur werden er 585 nieuwe bevestigde gevallen van coronavirus gerapporteerd. Dat brengt het totaal aantal gevallen op 52 596. De afgelopen 24 uur werden er ook 76 overlijdens gemeld. Waarvan 44 in Vlaanderen, 27 in Wallonië, en 5 in Brussel. Van die 76 overleden 37 personen in het ziekenhuis en 39 in een woonzorgcentrum. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 8 581.