Het laatste plan om de NBA te hervatten: alle teams in beveiligde zone in Las Vegas of Disney World?

Na bijna twee maanden zonder competitie blijft men in de NBA koortsachtig zoeken naar een manier om de wedstrijden op een veilige wijze te kunnen hervatten. NBA Commissioner Adam Silver pleit voor het inrichten van een of twee “bubbels” waar alle teams in een beveiligde zone worden samengezet.

Silver kaartte het idee, dat al eerder werd geopperd, vrijdag opnieuw aan tijdens een videogesprek met een aantal spelers onder wie Chris Paul, afgevaardigde van de spelersvakbond. “Het zou meer zekerheid bieden om op een of twee plaatsen te herbeginnen. Het heeft geen zin om jullie van stad naar stad te doen reizen als er geen supporters zijn.”

Naar verluidt liggen als mogelijke locaties Las Vegas en/of Disney World in Orlando op tafel.

Inmiddels hebben sommige NBA-clubs de deuren van hun trainingscomplex opnieuw geopend. Volgens Silver zal de competitie pas weer starten drie weken nadat alle teams de collectieve trainingen hebben hervat.

De clubs kregen intussen ook de toestemming van de NBA om spelers die geen symptomen van het nieuwe coronavirus vertonen te testen. De liga had dat in eerste instantie verboden om zo de zorgverleners in de strijd tegen covid-19 prioriteit te geven.