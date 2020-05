We foefelen erop los: mensen getuigen hoe ze de regel van vier eigenlijk al overtreden

We foefelen erop los. Ondanks alle smeekbedes van experten en ministers, voelt de versoepeling waarbij elk gezin vanaf zondag weer tot vier personen mag ontvangen, niet als een ‘eindelijk’ in sommige huiskamers. De reden? We gaan nú al bij elkaar op de koffie. Of we fietsen naar ons lief, en daarna naar de vriendinnen. Elke maatregel wordt zo stilletjes gepersonaliseerd. Bewust of omdat we het eigenlijk nog altijd niet zo goed snappen. “Drie kleinkinderen ’s middags op bezoek en twee ’s avonds. Mag dat niet?”