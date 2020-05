Valerie De Booser deelt uitdagende foto op Instagram vanuit haar kot

Net als de rest van de wereld zit Valerie De Booser (40) in haar kot. Maar de verveling slaat ook toe bij BV’s en dus besloot de ex-vrouw van Koen Wouters een uitdagende foto te posten om die verveling met de wereld te delen. Het bericht lokte alvast heel wat reacties uit.

Ook Valerie De Booser raakt het stilaan moe om in haar kot te blijven, en dat wilde ze ook aan haar 115.000 volgers laten weten met een zwoele foto. “Oké, ik verveel me in het huis en het huis verveelt me”, schreef ze onder de foto. Ook haar nieuwe liefde, Dirk De Witte, reageerde op de foto. “Er is nochtans genoeg afwas”, grapte hij.