Ga met deze vragenlijst na of je besmet kan zijn met coronavirus

Met deze online coronatest kan je snel het risico op besmetting met het coronavirus inschatten. Nu we stilaan weer uit ons kot mogen is het immers des te belangrijker om vlug te achterhalen wie mogelijk besmet is met corona. De test werd ontwikkeld door De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en wordt voortdurend aangepast aan de hand van de meest recente informatie.